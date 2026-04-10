النيل الأبيض تكمل استعداداتها لامتحانات الشهادة السودانية وتستضيف طلاب دارفور

أكد الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية النيل الأبيض اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية واللوجستية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية في الثالث عشر من أبريل الجاري.
وأوضح الوزير في تصريح (لسونا) أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات بالولاية يبلغ (43.779) طالباً وطالبة، موزعين على (294) مركزاً بمختلف محليات الولاية.
وأشار إلى أن الولاية كونت عدداً من اللجان على مستوى الولاية لمتابعة سير الامتحانات، من بينها لجنة الطوارئ، ولجنة الإشراف والمتابعة، ولجان المحليات برئاسة المديرين التنفيذيين، إضافة إلى لجنة الإسناد المجتمعي، وذلك لضمان انسياب العملية بصورة منظمة وآمنة.
وأبان أن الولاية تستضيف طلاب ولايات دارفور، حيث تم توفير السكن لهم وتهيئة مراكز الامتحانات بما يمكنهم من أداء امتحاناتهم في بيئة مناسبة.
وثمّن وزير التربية مبادرات أجهزة الدولة الرسمية والشعبية في ترحيل طلاب الشهادة الثانوية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الامتحانات.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
