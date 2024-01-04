إسماعيل التاج: حميدتي وعدني خلال لقائي به بأديس أبابا بملاحقة الجناة الذين مارسوا الانتهاكات بولاية الجزيرة!

قال إسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين بأن حميدتي وعدني خلال لقائي به بأديس أبابا بملاحقة الجناة الذين مارسوا الانتهاكات بولاية الجزيرة. وقال صلاح مناع: إعلان أديس أبابا خطوة لإيقاف الحرب ووحدة وسلامة البلاد وإيقاف الانتهاكات ضد المواطنين. الجزيرة – السودان

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