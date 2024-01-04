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إسماعيل التاج: حميدتي وعدني خلال لقائي به بأديس أبابا بملاحقة الجناة الذين مارسوا الانتهاكات بولاية الجزيرة!

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال إسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين بأن حميدتي وعدني خلال لقائي به بأديس أبابا بملاحقة الجناة الذين مارسوا الانتهاكات بولاية الجزيرة.

وقال صلاح مناع: إعلان أديس أبابا خطوة لإيقاف الحرب ووحدة وسلامة البلاد وإيقاف الانتهاكات ضد المواطنين.

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الجزيرة – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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