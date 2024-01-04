مدير شرطة ولاية شمال كردفان يواصل زياراته التفقدية للإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية

في إطار زياراته التفقدية للإدارات العامة والمتخصصة لشرطة الولاية وقوفا على عموم الأحوال بها.

تفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم بزيارة تفقدية إلى شرطة تأمين منشآت النفط بشرطة تأمين التعدين و إدارة شرطة المرور السريع رافقه فيها مدير دائرة الشؤون العامة لشرطة الولاية و مدير دائرة الجنايات لشرطة الولاية و برئاسة إدارة شرطة تأمين منشآت النفط بالولاية تلقى تمام القوات وتنويرا من مدير الإدارة بالولاية العقيد شرطة التيجاني عبدالرحمن عن القوات وتوزيعها ومهامها والتحديات التي واجهت الإدارة ثم طاف ووفده على الدفاعات للقوات غرب رئاسة الإدارة كما وقف على احوال الارتكازات لقوة قاعدة شيكان الجوية للقوات المسلحة وسط روح معنوية عالية للقوات.

مدير شرطة ولاية شمال كردفان أشاد بأداء الإدارة وإسنادها لشرطة الولاية في كافة المهام مقدما دعما ماديا ومعنويا للإدارة.

كما تفقد إدارة تأمين التعدين بالولاية وتلقى تمام القوات وتنويرا شاملا من مدير الادارة بالولاية المقدم شرطة عوض عثمان آدم عن القوة ومهامها والشركات العاملة بالتعدين في الولاية والتنسيق والترتيب المحكم ما بين الإدارة وشرطة الولاية والأمن الاقتصادي والشركة السودانية للمعادن فرع الولاية

مدير شرطة الولاية أكد الدور الكبير لشرطة تأمين التعدين خاصة أن الولاية تعتبر من الولايات المنتجة للذهب وبعض المعادن، مشيدا باداء الادارة ومنسوبيها طالبا منهم بذل المزيد من الجهود.

الي ذلك ختم مدير شرطة الولاية زياراته بادارة المرور السريع ولاية شمال كردفان وكان في استقباله الرائد شرطة النور احمد محمد مدير الادارة المكلف بالولاية وقدم سيادته تنويرا شاملا عن القوات بالولاية والمعابر واهمية الولاية من حيث طرق المرور السريع وربطها لكافة انحاء البلاد