قوات العمل الخاص تنفذ عمليات نوعية و تسحق ارتكازات المليشيا بالدروشاب و استلام عربات قتالية و أسلحة

قال بيان صادر من الجيش اليوم الخميس إن قوات العمل الخاص بسلاح الأسلحة بمنطقة بحري العسكرية تنفذ عمليات نوعية و”تسحق” ارتكازات “ميليشيا آل دقلو الإرهابية” في الدروشاب و تستلم عربتين قتاليتين و أسلحة وتدمر عدة مركبات و تقتل مجموعة من “المتمردين”.

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