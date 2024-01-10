رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بحملات مرورية – صورة

واصلت الإدارة العامة للمرور المصرية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث علي الطرق. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. بوابة الأهرام

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