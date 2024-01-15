عبد الوهاب نجل الموسيقار محمد وردي: (عود أبوي شفشفهو الجنجا)!!!

اتّهم الموسيقار عبد الوهاب نجل الفنان الكبير الراحل محمد وردي، الدعم السريع بسرقة عود والده من داخل مخزنه بمنطقة المعمورة بالخرطوم.

وكتب عبد الوهاب، على صفحته الشخصية بالفيس بوك: (الجنجا شفشفوا العود من بيت الوالد – ألف رحمة ونور – في المعمورة.. صديق عزيز شاف دعامي جاريهو بالواطة قال ليهو تبيع، طوالي قال أيوه، اشتراهو ورسل لي الصورة، رسلتها ومعاها صور تانية لأخوي منتصر وردي واتأكدنا تماماً إنو ده عود الأستاذ، منتصر عندو الصورة العلى اليمين دي كده بالثابتة يا جنجا).

وأضاف: (لاحظوا العود ده كان في المخزن، ما دام وصلوا المخزن معناها باقي البيت كلو في خبر كان، يا جنجا البيت كلو صور الأستاذ يا كافي البلا وردي ده لا اسمو طقش أضانكم قبل كده لا صورتو لا غناهو؟؟!!.. ياخي شيلوا العفش والمكيفات والمراوح؛ لكن حاجات الأستاذ الفنية دي تراث وإرث قومي، بل وعالمي أيضاً، لكن عادي طبعاً لأنو ثقافتكم حدها – عشان أم قرون بركب الحديد بوكسي).

واختتم حديثه: (حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن أكيد دمنا ما بروح موية ولا تاريخنا ولا ثقافتنا، وبكرة حتدفعوا التمن غالي يا جنجويد، غالي شديد).

صحيفة السوداني