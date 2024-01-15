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بالصور.. مشاهد من احتفالات الجيش مع المواطنين بشارع الشنقيطي وكرري بأم درمان

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Asma Osman 0 تبليغ

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الجيش السوداني

أظهرت مشاهد بعض من احتفالات الجيش مع المواطنين بشارع الشنقيطي وكرري بأم درمان.

وخلال تسلم الولاية دعماً للمستشفيات والمرافق الصحية… والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة: دعم اليونسيف سيعزز من جهود الطوارئ الصحية في مجالات خدمات الطفولة.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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