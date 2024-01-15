بالصور.. مشاهد من احتفالات الجيش مع المواطنين بشارع الشنقيطي وكرري بأم درمان

الجيش السوداني أظهرت مشاهد بعض من احتفالات الجيش مع المواطنين بشارع الشنقيطي وكرري بأم درمان. وخلال تسلم الولاية دعماً للمستشفيات والمرافق الصحية… والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة: دعم اليونسيف سيعزز من جهود الطوارئ الصحية في مجالات خدمات الطفولة. الجزيرة – السودان

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