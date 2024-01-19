تعادل مصر وغانا .. ومشوار محمد صلاح مع منتخب بلاده مهدد بالانتهاء

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو مدة غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام غانا في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في كأس الأمم الإفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مواجهة مصر وغانا في المباراة التي أقيمت على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: «إصابة محمد صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى».

وبحسب أحمد حسام ميدو، فإن محمد صلاح مشوراه أصبح مهددا في بطولة الأمم حال أخفق المنتخب الوطني في التأهل، خاصة أن آخر مباراة بدور المجموعات ستكون يوم الإثنين المقبل.

وفي سياق آخر، قال محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق: «توقعت نزول زيزو بعد إصابة محمد صلاح، ونزول مصطفى فتحي كان مفاجأة.. وكذلك مصطفى أعتقد أنه تفاجأ أيضًا، ولم يقدم المستوى المتوقع منه في المباراة خاصة في المواجهة الفردية».

وأتم محمد يوسف: «زيزو أكثر جاهزية من مصطفى فتحي، وإصابة محمد صلاح ستمنح مسؤولية أكبر للثلاثي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد.. ولابد من تواجد زيزو ومصطفى محمد ومرموش كثلاثي هجومي أمام كاب فيردي في المباراة القادمة».

المصري اليوم