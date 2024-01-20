شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تكشف عن المهنة المتواضعة والشاقة التي كان يعمل بها الحوت قبل تربعه على عرش النجومية

كشفت الحاجة فائزة محمد طاهر, والدة الفنان السوداني الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز عن المهنة التي كان يعمل فيها قبل تربعه على عرش النجومية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت والدة الحواتة كما يلقبها جمهور الفنان الراحل في تصريحات نقلها موقع “خبر” أن محمود كان يعمل في مهنة بسيطة.
وذكرت أن الراحل كان يعمل “طلبة” ويحمل “قدح المونة” على رأسه قبل أن يتربع على عرش النجومية ويصبح فنان قامة ودا تاريخه.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
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