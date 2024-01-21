تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور ومقطع فيديو للقيادي بقوات الدعم السريع ود ملاح, أثارت غضب بعض أنصار نادي الهلال. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن غضب جمهور الهلال سببه ظهور ود ملاح, في مقطع وصور متداولة وهو يرتدي شعار نادي الهلال “الأزرق”. وبعد انتشار الصور التي تسببت في غضب الأهلة, أصدر نادي الهلال بياناً عاجلاً أكد في جزء منه أن الشركة المسؤولة عن طباعة (تشيرتات وفنايل) النادي قد تعرضت للكسر والنهب والسرقة نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. القيادي بالدعم السريع (ود ملاح) يظهر وهو يرتدي شعار نادي الهلال والنادي يصدر بياناً عاجلاً (تمت سرقة فنايل وشورتات الفريق خلال الحرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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