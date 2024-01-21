شاهد بالصورة.. نظرات سلفاكير “الغريبة” لحميدتي بكمبالا تثير سخرية جمهور مواقع التواصل: (سلفا خائف من البعاتي.. عاوز يتأكد دا حميدتي ولا ذكاء اصطناعي)

أثارت صورة اللقاء الذي جميع بين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر المعلقون على الصورة المتداولة من نظرات سلفاكير الغريبة لحميدتي.

وتحولت اللقطة لمادة دسمة داخل صفحات موقع التواصل فيسبوك, حيث كتب أحدهم بعد تداول اللقطة (سلفا خائف من البعاتي) ليرد عليه آخر: (شكله عاوز يتأكد دا حميدتي ولا ذكاء اصطناعي) ليكتب معلق ثالث: (لغة الجسد هي أكبر دليل نظرات سلفا فيها الكثير).

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قد التقى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وناقش معه الأوضاع بالسودان في ضوء الحرب.

وقال حميدتي في تغريدة رصدها محرر موقع النيلين إنه قدم لسفاكير شرحاً مفصلاً حول اندلاع الحرب في السودان والتي أشعلها فلول النظام البائد بمعاونة عناصرهم في قيادة القوات المسلحة.

وتابع “طرحت عليه أيضاً رؤيتنا لوقف الحرب وبناء دولة جديدة على أساس العدالة والمساواة وتكوين جيش قومي مهني واحد في ظل حكومة مدنية ديمقراطية تنهض بالبلاد وتنهي الحروب السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)