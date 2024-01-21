واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامه بالمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد رصد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لحسناء قيل إنها من الأردن ظهرت من خلاله وهي تتحدث لإحدى الفضائيات. وشبه الجمهور الحسناء الأردنية بالمودل السودانية الشهيرة آية أفرو, وعلق متابعون على الشبه الكبير: (سبحان الله بس فولة وانقسمت نصفين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. ظهور شبيهة المودل والراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو في الأردن ومتابعون: (سبحان الله بس فولة وانقسمت نصفين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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