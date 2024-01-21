تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث وجد اهتمام المتابعين بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الناشطة الشهيرة خديجة أمريكا, وهي تتحدث مع الفنانة هبة جبرة, في “لايف” على إحدى تطبيقات مواقع التواصل. وطالبت أمريكا, الجميع بعد التنابذ بعيال مايقوما, وأعتبرت الناشطة الشهيرة أن هذه الفئة تعاني من اضهاد واضح رغم أن فيهم الدكاترة والمتعلمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب (عيال المايقوما) الناشطة الشهيرة خديجة أمريكا تظهر وهي غاضبة خلال “لايف” جمعها بالفنانة هبة جبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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