عاد الناشط السوداني الشهير محمد الخطيبي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الناشط الذي يلقب نفسه باسم “جوان الخطيبي”, وهو يرد على تعليق من إحدى متابعاته. وكانت المعلقة قد سخرت منه في تعليقها الذي قالت فيه: (ركبتك سوداء) ليرد عليها (ركبتي انظف من تاريخك) ويظهر ركبته أمام الجميع مع فاصل من الرقص المثير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير جوان الخطيب يظهر “ركبته” أمام الجميع ويقدم فاصل من الرقص المثير ويرد على أحدى المعلقات: (ركبتي انظف من تاريخك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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