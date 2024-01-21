تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الشهيرة إنصاف مدني داخل منزلها وتتحدث بعفوية مع من حولها. وفاجأت ملكة الدلوكة المتابعين بظهورها من دون مكياج وهي تدندن بأغنية (قنبلة) وسط إشادة المعلقين الذين كتبوا (نتحدى اي فنانة أو إعلامية تطلع بدون مكياج زيها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتظهر داخل منزلها بدون مكياج وهي تدندن (قنبلة) والجمهور يشيد بها: (نتحدى اي فنانة أو إعلامية تطلع بدون مكياج زيها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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