تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث حظي بتفاعلات واسع للفريق أول ياسر العطا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع العطا, وهو يتجول في أحياء مدينة أم درمان ويتفقد المواطنين الموجودين بها. وحظي الفريق أول ياسر العطا, باستقبالات حاشدة من قبل المواطنين الذين استقبلوه بالعناق الهتافات الداوية مع زغاريد النساء, وكتب معلقون على المقطع (هانت والنصر قريب بإذن الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط هتافات الرجال وزغاريد النساء.. الفريق ياسر العطا يتجول في الأحياء ويتفقد المواطنين بأم درمان ومتابعون: (هانت والنصر قريب بإذن الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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