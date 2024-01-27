حرص ناشط سوداني على توثيق لحظات متابعته لبطولة كأس الأمم الأسيوية التي تجرى هذه الأيام بدولة قطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقى الناشط السوداني خلال زياراته لملاعب المباريات بحسناوات من مختلف الدول الأسيوية. وقام بجمع الصور في مقطع فيديو وضع عليه أغنية الفنان عاصم البنا التي يقول فيها: (كل واحدة بي حلاتها وما عرفت الحلوة ياتا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. شاب سوداني يصطاد حسناوات آسيويات من جنسيات مختفلة خلال بطولة أمم آسيا ويقول: (كل واحدة بي حلاتها وما عرفت الحلوة ياتا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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