تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنان والممثل المصري الشهير محمد رمضان, بعث من خلاله بالتحايا للشعب السوداني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تمنى رمضان, خلال لقائه بشباب سودانيون عودة السودان كما كان مؤكداً (ثقة في الله الأمر شدة وتزول). ووصف الفنان الملقب بنمبر ون أهل السودان بأنهم أخوات وحبايب ودم وكل حاجة, وختم حديثه أشوفكم دائماً بخير. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال لقائه بشباب سودانيون في القاهرة.. الفنان المصري محمد رمضان: (أهل السودان أخواتنا وحبايبنا ودمنا وكل حاجة.. أشوفكم دائماً بخير وشدة وتزول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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