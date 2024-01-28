شاهد بالفيديو.. المذيعة السودانية التي شكت من خيانة زوجها تواصل سرد قصتها والجمهور يكشف هويتها بالاسم: (استغليت علاقاتي وتسببت في مشاكل كبيرة للفتاة التي حاولت “شلب” زوجي وتفاجأت بطلاقي دون مقدمات)

واصلت الإعلامية والمذيعة السودانية الشهيرة كشف الحقائق الكاملة لعلاقتها مع زوجها والتي انتهت بالانفصال عنه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المذيعة كانت قد سردت قصة خيانة زوجها لها عبر مقابلة هاتفة مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, والملقبة باسم (ماما كوكي).

في الجزء الثاني من المقابلة تحدثت الإعلامية التي رفضت الكشف عن اسمها واكتفت بقول أنها مذيعة معروفة, وقالت أنها وبعد عودتها للسودان من شهر العسل نجحت في الوصول للفتاة التي لها علاقة مع زوجها.

وذكرت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أنها قامت باستغلال علاقاتها في الوصول للفتاة وتسببت لها في مشاكل كبيرة وصلت لمرحلة فصلها عن الجامعة التي تدرس فيها.

وأضافت أنها تفاجأت بطلاقها من زوجها بعد أن أبلغتها والدتها بالأمر, وأكدت أن الطلاق تم بدون أي مقدمات, حيث كانت تتحدث مع زوجها في المساء للتفاجأ في الصباح بطلاقها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعات الناشطة (ماما كوكي) أكدن من خلال التعليقات نجاحهن في التعرف على المذيعة صاحبة القصة, وكان هناك إجماع كبيرة على أن المتصلة والمذيعة الشهيرة هي نورهان نجيب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)