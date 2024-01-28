تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي ترقص بطريقة هستيرية في ليلة زفافها التي شهدتها إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/1853138468447637 ورقصت العروس التي وصفها المتابعون بــ(الفرفوشة) على أنغام أغنية (عليكم الله نادو لي حنان) التي كان يتغنى بها مطرب الحفل. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أشاد بالروح الجميلة للعروسة, وكتب أحدهم معلقاً: (العروس الفرفوشة رزق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “عروس” سودانية ترقص بشكل هستيري في ليلة زفافها بالقاهرة على أنغام (عليكم الله نادو لي حنان) ومتابعون: (العروس الفرفوشة رزق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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