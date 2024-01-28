تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد اهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع احتفال عروس سودانية حسناء وعريس سوري الجنسية وفقاً لما أورد ناشرو المقطع. https://www.facebook.com/reel/930911688609076 وقدم العروسين وفقاً لما أظهر الفيديو وصلة رقص رومانسية أكدت على حبهما لبعضهما وأن الزواج تم بقناعة وحب كبيرين. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. زواج فتاة سودانية حسناء من مواطن سوري والعروسين يقدمان وصلة رقص رومانسية يشعلان بها مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.