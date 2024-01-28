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شاهد بالصورة والفيديو.. زواج فتاة سودانية حسناء من مواطن سوري والعروسين يقدمان وصلة رقص رومانسية يشعلان بها مواقع التواصل الاجتماعي

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yasseen 0 تبليغ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد اهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع احتفال عروس سودانية حسناء وعريس سوري الجنسية وفقاً لما أورد ناشرو المقطع.

https://www.facebook.com/reel/930911688609076

وقدم العروسين وفقاً لما أظهر الفيديو وصلة رقص رومانسية أكدت على حبهما لبعضهما وأن الزواج تم بقناعة وحب كبيرين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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