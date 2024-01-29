تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وباعجاب كبير مقطع فيديو تم تصويره من “جرتق” عرسان بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية قامت بخداع زوجها ومباغتته برشه بالحليب الذي كان في فمها بعد أن أخذته من الكوب الذي تحمله في يدها.
وتجرى هذه العادة في لحظات الجرتق بالسودان, حيث يحاول كل من العروسين أن “يبخ” أحدهم الحليب على وجه الآخر بسرعة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حظي المقطع بتفاعل كبير من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وكتب أحد المعلقين: (يا سلاااام عاداتنا السمحة وربنا يسعدكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تباغت عريسها و”تبخ” على وجهه كوب من “الحليب” وينفجران بالضحكات والجمهور يعلق: (عاداتنا السمحة وربنا يسعدكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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