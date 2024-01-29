تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضحكات وسخرية الجمهور والمعلقين وذلك بعد مشاركته بشكل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول طاقم حراسة فنان الربابة الشهير عبد الله علي الشهير بــ(ود دار الزين) وهم يتحدثون لتوضيح بعد الأمور على حد تعبيرهم. وأكد أحدهم بعد أن عرف نفسه بأنه الحرس الشخصي للفنان ترحيبه بعود “جنترة” للعمل مع ود دار الزين من جديد, ليقاطعه “جنتره” قائلاً: (انا اللابس النظارات دا) في محاولة منه لخطف الأضواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طاقم الحراسة الخاص بفنان الربابة “ود دار الزين” يثير ضحكات مواقع التواصل وأحدهم يحاول خطف الأضواء من الآخرين: (انا اللابس النظارات دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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