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أثارت فتاة سودانية حسناء ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفتاة الحسناء هي نفسها التي ظهرت من قبل مع الحرس الشخصي لحميدتي في مقاطع فاضحة أثارت ضجة واسعة وقتها.
وظهرت الحسناء هذه المرة وهي تستعرض جمالها داخل البحر بملابس ضيقة ومثيرة للجدل, وزادت على ذلك بظهورها في مقاطع أخرى وهي تقود “الجمل” وتركب على ظهره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الفتاة الحسناء التي ظهرت مع الحرس الشخصي لحميدتي في مقاطع فاضحة تعود للظهور بملابس مثيرة للجدل داخل البحر وهي تقود “الجمل” وتركب على ظهره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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