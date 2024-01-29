شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تقدم وصلة رقص جميلة مع الفنان علي الشيخ تثير بها اعجاب المتابعين

خطفت طفلة سودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار اعجاب المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الطفلة في المقطع خلال حفل للفنان الشاب علي الشيخ بأحد المسارح. حيث دخلت الطفلة في وصلة رقص جميلة مع المطرب نالت بها اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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