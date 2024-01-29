شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تثير ضحكات الجمهور بردها “الصادم” على متابع حاول السخرية منها (يباروك ناس المباحث..وين تأثيرك انت مع الحرب ولا الرجالة تعليق)

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, ضحكات متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بسبب “كومنت” لها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب على تعليق من أحد المتابعين حاول من خلاله السخرية منها.

المطربة التي اشتهرت بردودها القوية والصادمة تجاه التعليق الساخرة, كتبت تدوينة قبل أيام سألت من خلالها عن المطربة مودة الحنينة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حاول أحد المعلق استفزازها حينما رد على التدوينة قائلاً: (متأثرة مع الحرب م مباريه الحفلات) ويقصد الفنانة مودة الحنينة.

رد سلطانة الطرب جاء صادم وأثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, حيث ردت على كاتب “الكومنت”: (يباروك ناس المباحث..وين تأثيرك انت مع الحرب ولا الرجالة تعليق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)