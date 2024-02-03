دراما رمضان 2024 |تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى مسلسل “رحيل”

تواصل النجمة ياسمين صبري تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد “رحيل”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب قاربت على الأربع سنوات.

وتعقد ياسمين صبري جلسات عمل مكثفة مع المخرج إبراهيم فخر والمؤلف محمد عبد المعطي، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المقرر انطلاق تصويره نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به.

وعلمت “الدستور” أن العمل يحمل اسم الشخصية التي ستلعبها ياسمين صبري ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

و المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق، ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل في في عدة مواقع ما بين القاهرة الإسكندرية.

ويواصل المخرج إبراهيم فخر معاينة أماكن التصوير المختلفة حاليا، بالإضافة إلى ترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل استعدادا لبدء التصوير.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للمسلسل عن قائمة أبطاله خلال أيام.

ويواصل السيناريست والكاتب محمد عبد المعطي كتابة الحلقات الأخيرة من العمل الذي يعد آخر الأعمال المنضمة لموسم رمضان 2024.

ويشهد مسلسل”رحيل” عودة ياسمين صبري للدراما الرمضانية بعد فترة غياب طويلة تخطت الأربع سنوات.

جريدة الدستور