الخرطوم تشرع في تكوين لجان تسيير الخدمات الجديدة

عقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم اجتماعا مع الامين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي والمديرين التنفيذيين لمحليات كرري أمدرمان وأمبدة وبحري.

وناقش الاجتماع ترتيبات تكوين لجان تسيير الخدمات بالاحياء وفقا للضوابط المعلنة ابرزها عدم اختيار الافراد الذين عملوا في اللجان الشعبية ولجان الخدمات والتغيير السابقة.

وقرر الاجتماع الشروع فورا في تكوين اللجان.

و اصدر الوالي قرارا بتشكيل لجان على مستوى المحليات للإشراف علي تكوين لجان تسيير الخدمات بالاحياء وتتكون اللجنة من المدير التنفيذي للمحلية ومدير شرطة المحلية ومدير جهاز المخابرات العامة ورئيس شعبة الإستخبارت ومدير الشئون الإدارية بالمحلية ومديرو الوحدات الإدارية بالمحلية.

وتتلخص مهام اللجنة في الإشراف على تكوين لجان تسيير الخدمات وتكوين لجان على مستوى الوحدات الإدارية للقيام باجراءات اختيار لجان الأحياء واختيار لجنة توافقية من رموز وأعيان الحي المعني لترشيح أعضاء لجنة التسيير بالحي بعدد لا يتجاوز (7) أشخاص.

كما تختص اللجنة بوضع برنامج تفصيلي لعملية اختيار لجان الأحياء بجدول زمني لا يتجاوز الأسبوع من تأريخ هذا القرار. اليوم التالي

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