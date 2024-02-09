عندما تتحدث العاهرة عن الشرف !!

حميدتي الذي قتل و جوّع ونهب الشعب ينادي المجتمع الدولي بالضغط على ما أسماه (مجموعة بورتسودان) لفتح المطارات في دارفور وكردفان لإنقاذ ملايين السودانيين المعرضين للمجاعة بنقل الإغاثات الدولية (السلاح طبعاً) على نسق برنامج (شريان الحياة) الذي استفادت منه الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مطلع تسعينيات القرن الماضي.

الطريق واحد يا دقلو لإنقاذ المدنيين من الجوع والمرض هو الانسحاب من المدن ومواقع سكن وخدمات المواطنين،كما نص اتفاق جدة في 20 مايو ، بعدها لا يحتاج السودانيون إلى إغاثات منتهية الصلاحية.

الكاتب/ الهندي عزالدين