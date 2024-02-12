“في زيارة تستغرق عدة أيام”.. نائب رئيس السيادي يتوجه إلى جوبا

مالك عقار توجه نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير صباح اليوم (الاثنين) إلى عاصمة جنوب السودان ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيجري نائب رئيس المجلس، خلال الزيارة، لقاء مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت،لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان ، وأهمية توحيد المنابر تتناول الزيارة أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، ويرافق نائب رئيس المجلس خلال الزيارة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم. اليوم التالي

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