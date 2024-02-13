تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة تقوم بمنح مطربة دلوكة “نقطة” بالعملة الصعبة الدولار. وأكد ناشروا المقطع الذي حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين أن الفتاة هي الناشطة السودانية الشهيرة رانيا الخضر المعروفة باسم “رانيا أربجي”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الحفل الذي شهد النقطة الدولارية أقيم داخل شقة خاصة بإحدى دول الخليج وفقاً لما ذكر المعلقون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية الشهيرة رانيا الخضر “أربجي” تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها وهي تمنح مطربة “نقطة” بالدولار خلال حفل خاص بإحدى الشقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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