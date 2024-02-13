شاهد بالصورة والفيديو.. الشاب المصري الذي سخر من السودان ووصفه بالفقر والجهل يظهر في مقطع جديد ويده “مكسورة”.. يقدم اعتذاره للشعب السوداني ويكشف سبب إصابته بعد حديثه الساخر ومتابعون: (شكله أخد علقة جامدة)

أثار شاب مصري غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال مقابلة مع أحد النشطاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الشاب المصري كان قد وصف السودان في مقطع سابق بالفقر والجهل وعدم التقدم وعدم الحضارة.

وبعد أيام من تداول المقطع ظهر نفس الشاب ويده مكسورة, وقدم اعتذاره للشعب السوداني ووصف السودان بالدولة الغنية وأنه لم يكن يقصد السودان بل كان قصده على دولة أخرى لا يريد ذكرها خوفاً من الهجوم والانتقادات.

كما كشف خلال حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن سبب كسر يده أنه سقط في تمرين كرة قدم, مؤكداً أن إصابته لا علاقة لها بحديثه عن السودان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تداول المقطع وسط سخرية كبيرة, حيث كتب أحد المعلقين: (شكله كدة أخد علقة جامدة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)