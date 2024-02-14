أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في المقطع وهي تتحدث عن المدنية التي كان ينادي بها البعض في السودان.
وقالت المطربة التي اشتهرت بوضوحها وعفويتها في الكلام وهي تخاطب الفتيات: (المدنية ما معناها انك تلبسي استرتش وعفشك وشطرنجك كلو في الشارع).
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين تفاعل مع حديث المطربة من خلال التعليقات المصاحبة للمقطع, حيث كتب أحد المتابعين: (حصلوا ملكة الدلوكة درعتها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تخاطب البنات وتفجرها داوية: (المدنية ما معناها انك تلبسي استرتش وعفشك وشطرنجك كلو في الشارع) ومتابعون: (حصلوا ملكة الدلوكة درعتها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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