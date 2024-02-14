تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع قائمة المقاطع الأكثر مشاركة ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مغتربون سودانيون عادوا بالزمن للوراء وذلك من أجل تطمين أهاليهم وذويهم بالسودان بسبب انقطاع خدمات الإتصال والإنترنت في السودان. وتجمع عدد من المغتربين في مكان واحد وقاموا باستخدام (شرائط الكاسيت) القديمة لتسجيل التحايا للأهل والأحباب بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب انقطاع الانترنت في السودان وفشل التواصل مع الأهل.. مغتربون سودانيون يعيدون إستخدام التسجيل عبر (شرائط الكاسيت) للإطمئنان على أهاليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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