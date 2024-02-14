شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يغنين ويرقصن على أنغام أغنية (العريس وين مثيله) وساخرون: (البورة لا دين لها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاتين سودانيتين يغنين ويرقصن على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي (العريس وين مثيله). https://www.facebook.com/reel/1088873005760035 المقطع حظي بمشاهدات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين الذين سخروا من تفاعل الفتاتين مع الأغنية, حيث كتب معلق ساخر: (البورة لا دين لها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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