تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي متنوع

الداخلية المصرية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في مجال تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة من تنفيذ 84 ألفا و253 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيقات. يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود، لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. بوابة الأهرام

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