حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سودانية حسناء تستعرض جمالها خلال عرض أزياء أقيم بإحدى الدول العربية وفقاً لما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/917578476560040 وقدمت الحسناء فواصل من الرقص خطفت به الأضواء من على المنصة وذلك على أنغام مقطع (البسمة يا حلاة البسمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها بوصلة رقص مثيرة خلال عرض أزياء على أنغام (البسمة يا حلاة البسمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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