تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفلة سودانية تقف في المسرح مع الفنانة الشهيرة إيمان الشريف خلال حفل أحيته الأخيرة بإحدى دول الخليج. الطفلت نالت إعجاب المطربة بعد أن رددت معها أغنيتها الشهيرة والحزينة (يا دروب لي وين تودي) وسط تفاعل الجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تنال إعجاب الفنانة إيمان الشريف بعد أن رددت معها أغنيتها الحزينة (يا دروب لي وين تودي) خلال حفل بإحدى دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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