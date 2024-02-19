قريبا اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين السودان وجَمهوربة مصر العربية

كشف السفير عبدالقادر عبدالله محمد قنصل السودان العام لمحافظات صعيد مصر عن استعدادات تُجري لعقد اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين السودان وجَمهوربة مصر العربية لمناقشة عدد من القضايا الهامة بين البلدين في اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة .

وقال في تصريح (لسونا) نتوقع تحديد موعد الاجتماعات قريبا لمناقشة القضايا القنصلية وعلى راسها معالجة أوضاع السودانيين المتواجدين بمصر

وأكد القنصل العام متانة العلاقات الشعبية والرسمية بين شعبي وحكومتي البلدين مثمنا دور محافظات الصعيد وحسن إستضافتهم لأشقائهم السودانيين الذين وصلوا بعد إندلاع الحرب .

وشكر سعادته حكومة وشعب مصر على تعاونهم ودعمهم للمواطنين السودانيين وقال إن وزارة الصحة المصرية قد وجهت فرقها الطبية وعياداتها المتنقلة منذ الأسبوع الأول لدخول السودانيين في المعابر وهيأت مستشفياتها في مدن الصعيد للقيام بما يلزم من مساعدات.

وأعلن القنصل عن أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية ممثلة في استمرارية التجارة الحدودية بين البلدين مبينا ان هناك اجتماعات تخص قضايا الحدود والعمليه التجاريه ستتم ابان اعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين السودان و مصر .

سونا