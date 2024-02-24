*ولاية الخرطوم تواصل تقديم العون لمواطني امدرمان جنوب بعد تحرير بواسطة القوات المسلحة*

*والي الخرطوم يعلن عن برنامج خاص لاعادة الخدمات وفتح الاسواق بمناطق بانت والعباسية الفتيحاب*

*اللواء أمبيقا: معركة تحرير امدرمان وصلت مرحلة ٦٠ الي ٧٠٪*

واصلت ولاية الخرطوم تنفيذ البرامج الموجهة لاستقرار المواطنين الذين كانوا محتجزين لدي المليشيا المتمردة في مناطق الفتيحاب وبانت والعباسية والعرضة حيث دفعت اليوم بقافلة محملة بالمؤن والمواد الغذائية وقف على تجهيزها حتى مغادرتها والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بحضور قيادة هيئة أمن ولاية الخرطوم وسلطات محلية امدرمان.

وقال الوالي أن أعمال إغاثة المواطنين ستتواصل بمشاركة كافة قطاعات المجتمع بتقديم قوافل نوعية تستهدف الاحتياجات العاجلة في ظل معانآة استمرت لاكثر من ٩ أشهر ارتكبت خلالها المليشيا أبشع الجرائم وحرمت المواطن من ابسط احتياجاته وحقوقه في الحياة ومنعت منه الغذاء واخضعته للاذعان والتفتيش الشخصي والاحتجاز الذي لم تسلم منه حتى النساء

وقال والي الخرطوم أن سلطات محلية امدرمان ستقوم بتنفيذ برنامج طارئ لتشغيل الاسواق في مناطق بانت وغيرها لتمكين المواطنين من شراء حاجياتهم بجانب الشروع في إصلاح الخدمات التي تخريبها بواسطة الهجوم المتعمد للمليشيا على المرافق الخدمية

كما تقوم وزارة الصحة بعمليات لاصحاح البيئة ومعالجة الجثامين.

الى ذلك كشف اللواء احمد الطيب محمد أمبيقا رئيس دائرة أمن امدرمان الكبري بجهاز المخابرات العامة كشف ان معركة تحرير امدرمان وصلت مرحلة ٦٠ الي ٧٠ وان قوات جهاز المخابرات منتشرة ومشاركة في كل العمليات.

إعلام ولاية الخرطوم