*والي الخرطوم يبشر مواطني كرري بتوصيل خدمة الإنترنت عبر استار لنك وتوزيعها جغرافيا بمواقع سكن المواطنين مجانا*

في اطار المجهودات والمبادرات التي تقوم بها ولاية الخرطوم لاستعادة الخدمات التي خربتها المليشيا المتمردة

تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم هدية القائد العام للقوات المسلحة لمواطني محلية كرري عبارة عن أجهزة انترنت استار لنك سلمها له نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية اللواء الركن معتصم.

وأكد الوالي أن هدية القائد تعد ذات قيمة كبيرة للمواطن الذي يعاني هذه الايام من انقطاع خدمات الإتصالات مما اثر على الاوضاع المعيشية واضاف الوالي أن الاجهزة سيتم توزيعها بعناية بحيث تغطي اكبر مساحة يتواجد فيها المواطنين ووجه الوالي الفنيين بالشروع فورا في تركيب الأجهزة حتى يتمكن المواطن استخدام خدمات الإنترنت

اعتبارا من يوم غد الاثنين

من جهة اخرى بحث والي الخرطوم اليوم مع مجموعة من المهندسين اعادة خدمات الكهرباء لمناطق بانت والعرضة والعباسية والمهندسين

واستمع الاجتماع الى رؤية الفريق الفني القائم علي اعمال توصيل الكهرباء

وامن الاجتماع على المقترحات وتم الاتفاق على تقديم دراسة متكاملة لاعادة الكهرباء باسرع ما يمكن بعد تقدم القوات المسلحة وتحرير الاحياء المذكورة من ممارسات الدعم السريع.

اعلام ولاية الخرطوم