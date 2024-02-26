⭕ البرهان إلى ليبيا ويرافقه مدير جهاز المخابرات

توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين إلى دولة ليبيا ، فى زيارة رسمية. وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ودولة رئيس الوزراء بليبيا ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين . وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، وزير التنمية الإجتماعية أحمد ادم بخيت ووزير النفط محي الدين نعيم محمد سعيد والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف . ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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