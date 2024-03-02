الدعوة والإرشاد بالفاشر تحتفل بتخريج (٦٠) داعية

احتفلت إدارة الدعوة والأرشاد التابعة للإدارة العامة للشئون الدينية بولاية شمال دارفور مؤخرا بخلوة حي القبة بالفاشر بختام وتخريج دارسات المرحلة الأولى من دورة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه وختام دورة الإسعافات الأولية والدعاء والتضرع إلى الله.

وذلك في حضور لفيف من العلماء والدعاة واعيان الحي والعميد الركن بشير محمد صالح قائد الدفاع الجوي وعدد من الضباط بقيادة الفرقة السادسة مشاة.

وقال نائب رئيس هيئة علماء الولاية مدير الدعوة و الأرشاد ميسر البرنامج د. نصر الدين آدم على خلال كلمته بهذه المناسبة قال إن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سعي إدارة الدعوة والأرشاد والجهات الأخرى ذات الصلة لتمكين المرأة من القيام بأمر دينها تعبدا ودعوة إلى الله.

مؤكدا في ذلك أهمية وخصوصية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة في أمر الدعوة إلى الله في ظل الاستهداف المستمر الذي يواجهه الدين الإسلامي حاليا وقال : (الدين الان في خطر حقيقي لأن أعداءه يعملون لغزوه من قبل المرأة المسلمة التي تمثل كل المجتمع ) .

واضاف د. على إن هذا الموقف يوجب على الجميع العمل لتحصين المرأة بتحفيظها القرآن وتدريس علومه حتى تكون رائدة في مجتمعها وتتمكن من التصدي لذلك الاستهداف .

وأبان أن الدورة التي استمرت لمدة أربعة أشهر بمشاركة (٦٠) دارسة من نساء الحي قد اشتملت على تحفيظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ودراسة فقه العبادات، بجانب تنفيذ عدد البرامج الأخرى المصاحبة.

مبينا أن كل متخرجة في الدورة سيتم منحها شهادة معتمدة من الإدارة العامة للشئون لتقوم بدورها بتحفيظ القرآن و تدريس علومه لخمسة من النساء خلال فترة زمنية محددة، على أن يعقب المرحلة الأولى من الدورة مراحل أخرى للتدريب المتقدم.

وعبر ميسر الدورة عن إشادته بكافة الجهات التي أسهمت في قيام وإنجاح الدورة بخاصة العلماء والدعاة وإدارة مسجد وخلوة حي القبة وقيادة قوات الدفاع الجوي.

ومن جهته فقد حيا قائد قوات الدفاع العميد الركن بشير محمد صالح حملة الدعوة من العلماء والدعاة والطلاب الذين قال إنهم يمثلون الشعلة التي تضيء الطريق للأمة الإسلامية إلى سبل الصلاح .

معبرا عن سعادتهم بمجاورة مسجد وخلوة القبة واعدا باستمرار التعاون والتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد من أجل تنفيذ جميع البرامج التي تعود بالنفع للمجتمع، مؤكدا أن الجيش هو الشعب لأنه خرج من صلب المجتمع تأكيدا لشعار ( جيش واحد، شعب واحد) .

كما عبر العميد صالح عن إشادته بالاهتمام الخاص الذي ابدته أدارة الشئون الدينية بالمرأة التي قال إن صلاح المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بصلاحها بخاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.

وكان قد تحدث في الاحتفال كل من العلماء والدعاة محي الدين صالح شرف الدين وعبدالله صالح و عزالدين سليمان وحمزة آدم.

كما خاطبت ختام الدورة ممثلة نساء الحي نصرة سند و ممثلة الدارسات أولى الدورة آمنة على عبدالكريم. ويذكر ان برنامح الاحتفال بختام الدورة الدعوية بخلوة مسجد القبة قد اشتمل على قراءات نموذجية فردية وجماعية من الدارسات بجانب مواعظ إرشادية دينية ومدائح نبوية.