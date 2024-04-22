محمد الفكي يتهم إسلاميين بالتخطيط لإشعال الشرق

اتهم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق، القيادي بتنسيقية “تقدم”:الإسلاميين بالتخطيط لتفجير شرق السودان ضمن خطتهم المقبلة.

وقال انه بدأ التجهيز لإحداث اضطرابات في شرق البلاد بحديث مدير سابق لجهاز الأمن عمل بولاية كسلا، وهو مدرك تماما لخطورة هذا الحديث و ما يترتب عليه لذلك يعد ما قاله محسوباً بدقة، وهو رسائل في بريد عدة جهات أولها المجموعة العسكرية الموجودة في شرق السودان إذا ذهبت في طريق الحل السياسي ورفضت استمرار الحرب.

واشار إلى أن استخدام أجهزة الإذاعة والتلفزيون التي يشرف عليها بصورة مباشرة ضباط من جهاز الأمن وفلول النظام المباد لم تستطع القيادة العسكرية والاعلامية انتزاعهم من مقاعدهم، حتى بعد تحويلهم لهذه الأجهزة الحساسة لحلبة سيرك، تستضيف شخصيات وهمية وحقيقية لتطلق مثل هذه الأحاديث التي تهدد الأمن القومي وتماسك البلاد بصورة مباشره

ووجه الفكي رسالة لأهل الشرق قائلا: لا تكونوا وقوداً لهذه الفتنة المرسومة بدقة من أجل جر الإقليم للحرب بعد أن عصمه الله وجعله قبلة لكل أبناء السودان. ولنتكاتف جميعا من أجل أن يحل السلام في كل ربوع بلادنا الحبيبة”.

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