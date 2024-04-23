تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول طفل سوداني قام بتصوير فيديو لنفسه وهو يتحدث فيه بغضب شديد. وهاجم الطفل الذي أثار ضحكات المتابعين المغتربين السودانيين بمصر ودول الخليج وبعض الدول الأوروبية قائلاً: (تعالوا هنا السودان, تعالوا بلدكم عشان تنجضوا.. قاعدين لي هناك بس سبلت وواي فاي وما بعرف شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني غاضب يوجه رسالة للمغترين ويثير ضحكات المتابعين: (تعالوا بلدكم عشان تنجضوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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