تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الساعات الماضية مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج شاب سوداني بإحدى صالات الأفراح خارج السودان. https://www.facebook.com/reel/983086630200809 وظهر العريس خلال المقطع وهو يحتفل وسط أصدقائه والمعازيم على أنغام الإنشاد الترند هذه الأيام (براؤون يا رسول الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني يحتفل بزواجه وسط أصدقائه داخل صالة الفرح بالإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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