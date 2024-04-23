تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل سوداني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون, حسناوات سودانيات يرقصن في حفل خاص. وأحيت الحفل الفنانة الشهيرة مونيكا روبرت, والتي أشعلت ساحة الرقص بوصلة رقص مثيرة رفقة الحسناوات الحاضرات وسط تعليقات غزل من قبل المتابعين الذين كتبوا معلقين: (العسل اتكشح في الصالة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناوات سودانيات بقيادة الفنانة “مونيكا” يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل بالقاهرة والجمهور يتغزل: (العسل اتكشح في الصالة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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