تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير وذلك بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا السودانية والمصرية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب مصري وهو يتفاعل في الرقص خلال حفل غناء شعبي سوداني بالعاصمة المصرية. ولفت الشاب المصري أنظار المتابعين برقصاته التي قدمها, وهو ما دفع مطرب الحفل لغناء بعض الأغنيات المصرية الشهيرة مثل أغنية (المال الحلال أهو) وأغنية (النهار دا فرحي يا جدعان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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