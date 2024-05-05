(تاركو) تعلن استعدادها لخدمات المناولة الأرضية بمطار دنقلا والمشاركة في برنامج الإغاثة الإنسانية للبلاد

إلتقى صباح اليوم والي الولايه الشماليه بوفد رفيع من مجموعة تاركو للطيران برئاسة مهندس / عمار أحمد مصطفى (مدير تاركو للخدمات الأرضيه) وبحضور وزير الاستثمار في الولايه . قدم الوفد شرح وتنوير وافي عن إمكانيات تاركو للطيران وأنها تولي إهتمام خاص للمسافرين من وإلى البلاد ، كما أوضح الوفد بأن تاركو لخدمات المناولة الأرضية قد إستجلبت معدات أرضيه حديثة لمطار دنقلا إستعدادا للمشاركه في برنامج الإغاثة الإنسانية المتوقع وصول رحلات مختلفه إلى مطار دنقلا الدولي.

وعلى ذات الصعيد جددت تاركو جاهزيتها لتقدم خدمات مناولة أرضيه لشركات الطيران الأخرى بعد أن نالت تصديق من سلطة الطيران المدني لرحلات الشركات الوطنية والأجنبيه خدمة لإنسان الولاية الشماليه على وجه الخصوص ، ولمواطني السودان عامه.

يذكر أن المعدات الأرضية التي أستجلبت لمطار دنقلا يمكنها عمل خدمات أرضية متكاملة لطائرات شحن وطائرات ركاب على حد سواء ، وقد أشار الوفد الطرفان إلى أهمية مطار دنقلا الدولي ، وأنه أقرب مطار لولايات الوسط مما يستدعي الإهتمام به لتلبية الطلب المتزايد على السفر جوا .

ومن جانبه أكد الوالي أن ولايته مستعده لتذليل كل الصعاب التي من شأنها إعاقة العمل ، وجدد شكره لمجموعة تاركو للطيران على هذا السبق في إهتمامها بتشغيل مطارات ولائيه رغم إرتفاع التكلفه التشغيلية، وطلب مواصلة الجهد لكي يتكلل حلم تشغيل مطار دنقلا بالنجاح ، وأفاد بأن المطار جاهز للعمل وقد بذلت حكومته مجهودات مقدره لأعمال الصيانه التي إكتملت بفضل الله .

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