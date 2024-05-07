رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى “اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار”.

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن مضمون الاتفاق.

وأفادت مراسلة الحرة في رفح، أن إعلان حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار، قوبل بالترحيب في رفح.

وقال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية إنه “في الوقت الحالي لا يؤخذ رد حماس على محمل الجد”.

وأضاف المصدر “سنتلقى الرد ونبحثه”.

وتأتي موافقة حماس على المقترح الذي تقدمت به مصر وقطر بالتزامن مع عمليات نزوح تشهدها رفح.

وحثت إسرائيل، الاثنين، المدنيين على إخلاء مناطق من مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، فيما بدا أنه استعداد لهجوم تلوّح به منذ فترة طويلة على “معاقل لحركة حماس” (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).

وقال شهود إن بعض الأسر الفلسطينية خرجت تحت الأمطار بعد أن تلقت تعليمات من خلال رسائل نصية واتصالات هاتفية ومنشورات باللغة العربية، بالانتقال إلى ما وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها “منطقة إنسانية موسعة” على بعد 20 كيلومترا.

الحرة